Florenzi: “Che botta lasciare Roma. Ma adesso mi godo quello che ho”

“Prima facevo progetti a lungo termine, ma questo periodo mi ha insegnato a vivere giorno per giorno, godendomi quello che ho”. Torna a parlare Alessandro Florenzi, capitano della Roma in esilio a Valencia, dove si è trasferito in prestito lo scorso gennaio e il cui futuro è ancora tutto da scrivere. “Voglio pensare al presente – ha detto in collegamento con Sky Sport – non posso dire cosa farò il prossimo anno e se tornerò. Grazie alla varicella ho saltato Atalanta-Valencia e così ho evitato il coronavirus. Affronterò tutto senza problemi: ho realizzato il mio sogno di essere il capitano della Roma, ora vorrei vincere qualcosa di importante, con un club o con la Nazionale, e poi giocare il Mondiale” riporta Il Corriere della Sera.

La decisione di andare via non è stata facile. “È stata una botta, soprattutto per le persone che lavorano dentro la Roma. Portare la fascia di capitano per me è stato un grande orgoglio, sono arrivato dopo Totti e De Rossi, che diventerà un grande allenatore. Nessuno nella storia della Roma sarà mai come loro, che mi hanno insegnato una grande cosa: la Roma viene prima di tutto. Ho cercato di fare questo, ho messo la Roma davanti a me”. Con Paulo Fonseca il rapporto è stato sincero fino all’ultimo. “Il mister è stato molto chiaro. È uno dei più grandi allenatori che ho avuto, ci può stare che io non gli piaccia in quel ruolo. Ho un grande rapporto con lui, mi ha detto che non poteva garantirmi molto spazio”.