Florenzi verso il prestito alla Fiorentina per 6 mesi

Nella serata di domenica una dichiarazione mal interpretata di Florenzi era stata letta come un messaggio di addio, salvo essere subito smentita. Il capitano giallorosso, si legge su ‘Il Corriere della Sera’, ieri sera non ha salutato nessuno ancora, e pensa solo alla partita di venerdì sera. Il dubbio rimane e la possibilità di essere mandato in prestito alla Fiorentina a gennaio si fa sempre più reale. I viola sono la destinazione preferita dal giocatore rispetto a Lione, Cagliari e Siviglia. La stessa Roma, con Petrachi, prima di pensare a qualunque cessione deve esser certa di avere un sostituto in arrivo, perché Fonseca non può arrivare a fine anno solo con Santon e Spinazzola. In questo senso il preferito è sempre Elseid Hysaj del Napoli, anche perché il rientro obbligato di Bruno Peres non piacerebbe a nessuno. In caso il numero 24 dovesse partire si parla di un prestito di 6 mesi, con diritto di riscatto di almeno 20 milioni. In avanti, invece, il nome caldo resta Petagna: la Roma vorrebbe prederlo in prestito per 18 mesi e poi provare a riscattarlo.