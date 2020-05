Florenzi-Valencia, la furia dei tifosi: “Non sei nessuno”

Non c’è davvero pace per Alessandro Florenzi, che continua a vivere uno dei periodi più complicati della sua carriera, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ieri è stato protagonista di una pesante incomprensione con i tifosi del Valencia, che non hanno preso nel verso giusto alcune sue dichiarazioni (“Qui ho trovato meno passione e un po’ più di libertà. È come se andassi al teatro, alla fine della partita è tutto finito. Nella stazione abbiamo fatto il biglietto per il treno come persone normali, a Roma invece avevamo la scorta“) rilasciate qualche giorno fa su Facebook e riportate dai media locali.

La risposta dei tifosi del Valencia non si è fatta attendere ed è arrivata sempre via social. “Sei un ingrato, puoi andartene anche subito“, uno dei messaggi ricevuti. “Ma perché ti dovrebbero fermare? Mica sei Rodrigo, Parejo o David Villa! A Roma eri capitano, qui non sei nessuno“. Il tono è sempre lo stesso. “Forse non ti fermano perché sei qui da un mese? Io se ti incontro non ti riconosco. Non hai capito che cos’è il Valencia“.