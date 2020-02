Florenzi subito convocato dal Valencia

“Sta bene e ci può essere di aiuto subito”, scrive “Il Corriere della Sera”. Albert Celades, allenatore del Valencia al settimo posto in Liga, ma a soli due punti dall’Atletico Madrid quarto, ha convocato Alessandro Florenzi per la partita di stasera (ore 21) contro il Celta Vigo. Florenzi, così, farà subito conoscenza con il “Mestalla”, che sarà il suo nuovo stadio almeno fino a giugno. Naturalmente anche Fonseca ha parlato di Florenzi: “Abbiamo conversato in modo diretto e serenamente, è un grandissimo professionista, è stato sempre qui con un grande atteggiamento da capitano. Voleva giocare di più, ma non posso prometterlo a nessuno. Ha avuto la possibilità del Valencia ed è andato via di sua volontà”.