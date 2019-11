Florenzi può scatenare un’asta

Non è ancora un’asta, perché ufficialmente non è sul mercato, ma nelle ultime ore le manifestazioni di interesse nei confronti di Alessandro Florenzi si stanno moltiplicando. Il momento difficile che il capitano giallorosso sta vivendo – con quella di Parma sono sei le panchine consecutive -, ha dato coraggio ad alcune pretendenti, che stanno facendo dei sondaggi più o meno decisi con il suo agente Alessandro Lucci, scrive Piacentini su Il Corriere della Sera.

Florenzi si sta rigenerando in Nazionale, dove ha immediatamente incassato la fiducia di Roberto Mancini, che lo considera uno dei punti fermi in vista del prossimo Europeo. Proprio per non perdere la maglia azzurra, però, Florenzi ha bisogno di giocare con quella continuità che la Roma in questa fase non gli sta garantendo e sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un clamoroso cambio di maglia.

L’Inter ha nella propria rosa alcune contropartite tecniche, Politano o D’Ambrosio, che potrebbero convincere la Roma. Per l’esterno offensivo sarebbe un ritorno a casa: cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha vinto nel 2011 uno scudetto con la formazione Primavera, di cui Florenzi era capitano. Un altro estimatore di Florenzi è Vincenzo Montella, che lo vorrebbe alla Fiorentina. Chi potrebbe inserirsi in questo discorso è un ex allenatore di Florenzi, cioè Rudi Garcia, che lo vorrebbe al Lione.