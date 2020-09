Fienga: “I risultati arriveranno con la stabilità”

“Il gruppo Friedkin vuole costruire un progetto solido e a lungo termine”. Guido Fienga, Ceo giallorosso, ha parlato delle strategie della società nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo accordo commerciale con Tiscali, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

“Crediamo che facendo ogni anno meglio di quello precedente – le parole di Fienga – i risultati arriveranno. Ci vogliono serietà e stabilità di strategia, cioè non oscillare o rimettere in discussione tutto, ma correggere e investire ogni anno nella giusta direzione. La strategia commerciale sarà sviluppata dal club in sinergia con il gruppo Friedkin. Mercato? Abbiamo scelto di stabilizzare la rosa, mantenendo i calciatori più congeniali al nostro progetto“.