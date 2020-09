Fienga: “Fonseca non rischia, presto il direttore sportivo”

“Paulo Fonseca non è mai stato, e non è, un tema aperto per la società“. Parola di Guido Fienga.

Durante la presentazione dell’attaccante spagnolo Pedro, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, l’amministratore delegato della Roma (“l’unica voce che sentirete della Roma”, come dichiarato da Dan e Ryan Friedkin), ha chiarito la posizione dell’allenatore portoghese, dopo le voci che negli ultimi giorni hanno visto diversi nomi (Allegri, Sarri, Rangnick) accostati alla panchina giallorossa in caso di sconfitta domani sera contro la Juventus.

Fienga ha parlato anche di Edin Dzeko, ad un passo dalla cessione proprio alla Juventus e ora “costretto” a rimanere. Poco meno di un mese fa, il Ceo romanista disse che Dzeko sarebbe rimasto il capitano della Roma “fino a quando lo avesse voluto“. Ieri ha ribadito il concetto, cercando di appianare tutti i dissapori tra il centravanti bosniaco e la società. “Credo si possa sottolineare la coerenza in quello che abbiamo detto: Dezko è il nostro capitano e lo resterà. Conosciamo il valore e la professionalità di Edin, siamo sicuri che se entrerà in campo contro la Juventus farà il suo massimo, e speriamo che queste voci gli diano una motivazione in più“.

Dalla Juventus potrebbe invece arrivare il nuovo direttore sportivo, quel Fabio Paratici che sembra in uscita dalla società bianconera. “È chiaramente una posizione vacante per il nostro club, quindi sarà quanto prima ricoperta dalla persona che riterremo più competente e allineata alla nostra posizione. Paratici? Credo sia irrispettoso per lui e per la Juventus, per quanto mi riguarda rappresenta il d.s. di un’avversaria che speriamo di battere“.