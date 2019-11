Fienga conferma indirettamente le voci su Friedkin: “È un progetto maturo che attira nuovi investitori”

È la conferma che qualcosa di importante si sta muovendo in società, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Ma anche la convinzione che il progetto di sviluppo della Roma, così come è pensato ora, va avanti.

Il Ceo del club, Guido Fienga, ha voluto chiarire, pur senza mai nominarlo, notizie e indiscrezioni riguardo al gruppo Friedkin, pronto ad entrare nella Roma. Al termine di una settimana intensa, con il titolo sospeso in Borsa, Fienga ha spiegato a Sky: “Il progetto di ristrutturazione ha condotto a un profondo ripensamento di quella che era la struttura interna e ha portato a una richiesta di sostegno presentata all’azionista. Questo è stato approvato e si è messo in moto tutto ciò che un azionista fa quando gli viene chiesto di partecipare ad un aumento di capitale così cospicuo, compreso il coinvolgimento di altri investitori. Qualsiasi discorso, anche quelli fatti magari in anticipo, sta andando in questa direzione“.