Femminile, Roma rimontata: sfuma la Coppa Italia

Una beffa atroce. La Roma femminile è andata a un passo dal portare a casa la seconda Coppa Italia consecutiva; il trofeo, però, l’ha alzato la Juventus di Montemurro, che chiude il triplete italiano dopo aver vinto lo scudetto per la quinta volta di fila e la Supercoppa a gennaio, come riporta il Corriere della Sera.

Un finale amaro per la stagione delle giallorosse, che hanno chiuso al secondo posto il campionato e festeggiato per la prima volta l’accesso alla Champions League: vedendo almeno i primi 80 minuti a Ferrara, difficilmente ci si poteva immaginare un finale del genere.

A portare in vantaggio la squadra di Spugna – che arrivava da 15 risultati utili consecutivi e non perdeva da inizio gennaio – era stato un calcio di rigore trasformato da Andressa e concesso dall’arbitro per un fallo in area di Lundorf ai danni della rientrante Haavi.

Nella ripresa, però, in pochi minuti la Roma ha dilapidato tutto: Di Guglielmo ha atterrato l’ex di turno Bonfantini in area, altro calcio di rigore ed espulsione per il difensore giallorosso, con Girelli che trasformato dal dischetto. Altri cinque minuti e la Juventus ha trovato anche la rete del 2-1: la difesa della Roma si è distratta su un calcio d’angolo per le bianconere, Grosso ha calciato forte verso la porta e trovato la deviazione di Lind. La palla è rimasta in area e Gama, complice un’altra deviazione, ha ribaltato il risultato. Inutile l’assalto finale della Roma, che ha fallito con Roman la palla del 2-2 che avrebbe portato le squadre ai supplementari.

“Il rammarico c’è, per 80 minuti abbiamo fatto una grandissima gara -le parole di Spugna – Dovevamo chiuderla prima, con la Juventus può bastare un episodio che te la gira contro. Ma questo non toglie i complimenti che voglio fare alla mia squadra per una stagione incredibile. Non solo l’ingresso in Champions, ma pure per la prestazione in questa finale. Protagoniste per tutta la gara, è un segnale importante per il futuro“.

La stagione della Roma femminile, con la novità del professionismo, inizierà prestissimo: già ad agosto, infatti, le giallorosse saranno in campo per i preliminari di Champions League.