Femminile, Roma-Milan in Supercoppa

Alle 14:30 a Latina (tv La7 e TimVision) la Roma femminile torna in campo per la semifinale della Supercoppa, che come lo scorso anno è allargata a 4 squadre: le giallorosse affrontano il Milan, già battuto nell’ultima finale di Coppa Italia, come riporta il Corriere della Sera. “Consapevoli di poter fare una grande partita", ha detto l’allenatore Spugna. L’altra sfida (17:30) è Juventus–Sassuolo, in programma a Frosinone, sede anche della finale di sabato alle 14.30.