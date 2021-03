Femminile ok: Empoli battuto e quarta vittoria di fila

Quarta vittoria consecutiva in campionato: è un momento magico per la Roma femminile, che al Tre Fontane contro l’Empoli ha ottenuto i tre punti. Come ricorda Marco Calabrese del Corriere della Sera, un gol per tempo per le giallorosse, in vantaggio nel primo con Paloma Lazaro, pronta ad anticipare difensore e portiere sul primo palo su cross di Thomas. Nella ripresa, in contropiede, il raddoppio è firmato da Manuela Giugliano, freddissima nel battere Capelletti. Nonostante gli impegni con le Nazionali, le giallorosse si sono fatte trovare in gran forma. Con questo successo, la Roma supera la Fiorentina (sconfitta sabato a San Gimignano dalla Florentia) e sale al quarto posto, a -6 dal Sassuolo terzo. “Mi è piaciuta molto la mentalità della squadra” le parole di Bavagnoli.