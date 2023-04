Femminile, lo scudetto adesso è a un passo

La Roma Femminile ha vinto 3-2 contro la Juventus ed è salita a +11 in classifica proprio sulle bianconere a quattro giornate dal termine del campionato, come riporta Il Corriere della Sera. Il match, andato in scena al Tre Fontane sotto gli occhi di José Mourinho e Tiago Pinto, è stato combattuto ed emozionante e ha regalato alle giallorosse una chance incredibile: in caso di vittoria contro la Fiorentina, la Roma Femminile sarà Campione d'Italia. La Juventus era passata in vantaggio con Bonansea, ma Andressa aveva pareggiato i conti. Successivamente Caruso aveva riportato in vantaggio le ospiti, ma Giacinti e Roman hanno firmato il soprasso e fissato il punteggio sul definitivo 3-2.