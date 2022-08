Felix, Shomurodov, Villar e Kluivert: quando la passione dura un attimo

Alla fine la speranza è che sia proprio Felix a liberare il posto per l’arrivo di Andrea Belotti, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. L’interessamento della Cremonese è reale e dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, a cavallo del match di lunedì pomeriggio (ore 18.30) all’Olimpico, che potrebbe essere l’ultimo del ghanese in maglia giallorossa.

Non sono i soli, Shomurodov e Felix, sedotti e abbandonati dalla Roma. Gonzalo Villar, da poco in prestito alla Sampdoria, ha spiegato al Secolo XIX il suo stato d’animo negli ultimi mesi. “A Roma – le sue parole – ho provato la sensazione di passare da 100 a 0 e di perdere la fiducia. Da essere nel giro dei titolari e disputare un buon Europeo Under 21 a non giocare per 22 partite di fila. Mi è sembrato un po’ strano…”.