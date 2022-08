Felix alla Cremonese libera Belotti: il Gallo è già un idolo

Per il passaggio del ghanese in grigiorosso alla Roma andranno 6 milioni di euro più 3 di bonus

La sua cessione ha dato il definitivo via libera all’arrivo di Andrea Belotti: il Gallo ha aspettato la Roma per alcune settimane, avendo raggiunto da tempo un accordo di massima per un triennale a circa 3 milioni di euro a stagione che è stato perfezionato ieri da Pinto e dal suo procuratore.