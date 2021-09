Fascia maledetta: ko anche Vina, lesione muscolare. L’ansia della Roma

Contro il Sassuolo a sinistra potrebbe toccare a Calafiori, a meno che Mourinho non decida di spostare Ibanez

Matias Vina ha cominciato bene la stagione, non facendo rimpiangere Spinazzola, ma due giorni fa si è fermato per un problema muscolare alla coscia destra al 71’ del match dell’Uruguay contro il Perù. I medici della Roma si sono messi subito in contatto con quelli uruguaiani, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, ricevendo delle rassicurazioni sulle condizioni del calciatore, ma un quadro più preciso lo si avrà solo dopo che l’esterno sarà sottoposto agli esami strumentali (la risonanza magnetica) che dovranno stabilire se c’è o meno una lesione. Se la lesione fosse confermata, Vina tornerebbe immediatamente a Trigoria per cominciare il percorso di recupero con lo staff medico della Roma, e Mourinho alla ripresa del campionato (il 12 alle 20.45 all’Olimpico contro il Sassuolo) si ritroverebbe con un solo terzino titolare, Karsdorp. A sinistra toccherebbe a Calafiori, a meno che lo Special One non decida di spostare Ibanez a sinistra, esperimento fatto in alcune amichevoli in precampionato con buoni risultati.