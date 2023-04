Falso 9 o centravanti? Serve equilibrio contro il Feyenoord

La soluzione senza attaccanti di riferimento, con Dybala più avanzato tra i giocatori offensivi, ha già dato i suoi frutti in questa stagione

Riproporre un attacco con il falso nove o affidarsi al centravanti di ruolo? È questo il dubbio di José Mourinho, che parlerà oggi pomeriggio in conferenza stampa (ore 18.30) insieme a Edoardo Bove, alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League (arbitra lo spagnolo Sanchez) in Olanda contro il Feyenoord, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La soluzione senza attaccanti di riferimento, con Dybala più avanzato tra i giocatori offensivi, ha già dato i suoi frutti in questa stagione, specie nei big match contro Inter, Juve e Real Sociedad, oltre che contro il ‘Torino, e potrebbe essere una soluzione buona perché un centrocampo più coperto, con Matic, Cristante e con Pellegrini e Wijnaldum a supporto, garantisce equilibrio alla squadra.