Fabregas ha dato segnali di apertura: l'idea di guidare un club come la Roma lo affascina. Il club lariano, però, lo considera il perno del rilancio tecnico, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. In particolare, il presidente Mirwan Suwarso non vuole rinunciarvi, forte dell'appoggio di una proprietà potente e ricca. I fratelli Hartono - imprenditori indonesiani tra i più ricchi del mondo - non sembrano intenzionati a cedere. Intanto avrebbero pareggiato l'offerta romanista sull'ingaggio: 5 milioni a stagione. Nelle ultime ore è circolata la voce secondo cui, tra giovedì e venerdì, dovrebbe esserci un incontro con Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund già contattato dal club dopo l'esonero di De Rossi e prima dell'ingaggio, infausto, di Juric. Va ricordato che Ranieri ha dichiarato che l'intesa con il nuovo tecnico sarebbe già stata raggiunta, ma che spetta a Dan Friedkin renderla ufficiale. Qualcuno tra i tifosi continua a sognare un ritorno di Mourinho, altri invece quello di De Rossi (sotto contratto con i giallorossi fino al 30 giugno 2027), ma entrambi gli scenari restano fuori da ogni logica. La pista che porta a Vanoli del Torino è stata definita fake news, tanto più dopo la partita di domenica sera.