Europei, la finale giocata da 6 romanisti: l’unico che l’ha vinta è… Dellas

Traianos Dellas, ecco nome e cognome di quel difensore alto quasi due metri che giocò tutte le 6 partite da titolare con la sorprendente Grecia, appena una in meno di quelle che aveva disputato dal primo minuto con la Roma nella Serie A del 2003-04; segnò anche un silver-gol decisivo per battere la Repubblica Ceca in semifinale e venne inserito dall’Uefa nel top 11 dopo l’1-0 in finale sul Portogallo.