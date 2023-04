Europa League, l’Uefa vieta Rotterdam ai tifosi della Roma

Decisione presa a seguito della decisione delle autorità italiane che hanno vietato la trasferta a quelli del Feyenoord

La notizia era nell'aria ormai da qualche giorno, ma nel pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità: i tifosi della Roma non potranno seguire la propria squadra a Rotterdam, giovedì 13 aprile, per assistere all'andata dei quarti di finale di Europa League tra la formazione giallorossa e il Feyenoord. La decisione è stata presa dalla Uefa e ufficializzata dalla società olandese, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. "A seguito della decisione delle autorità italiane - si legge nella nota - di escludere i tifosi del Feyenoord durante il ritorno a Roma, l'Uefa ha ordinato al Feyenoord di non vendere biglietti ai tifosi dell’As Roma per la gara di andata al De Kuip".

Per la gara di ritorno, la Roma continua e dialogare con le autorità per aprire la vendita dei biglietti del settore ospiti ai suoi tifosi: la risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore, per consentire di riaprire le vendita in anticipo.

Sabato a Torino (inizio alle 18.30) ci sarà il ritorno dei tifosi giallorossi in trasferta anche in campionato, dopo la squalifica di due mesi in seguito agli scontri avvenuti in autostrada con i tifosi del Napoli.