Europa League, il 12 a Siviglia si rischia la gara a porte chiuse

I biglietti per Siviglia-Roma di Europa League sono stati messi in vendita dal club giallorosso e molti voli, da parte dei tifosi, sono già stati prenotati, lo scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Ma la trasferta potrebbe saltare: la sfida di giovedì 12 in terra spagnola potrebbe infatti giocarsi a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Al momento il Siviglia ha fatto sapere che il Consiglio superiore e la Liga non hanno imposto restrizioni alla gara, ma la situazione è in continuo divenire, pronta a cambiare di ora in ora.