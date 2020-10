Europa League: girone agevole. Young Boys e Cluj retrocesse dalla Champions

Buono il girone sorteggiato ieri a Nyon: Young Boys, Cluj e Cska Sofia. Girone che la Roma ha sempre superato da quando (2009) questa coppa si chiama così, ma senza poi mai andare oltre gli ottavi di finale, scrive Massimo Perrrone sul Corriere della Sera.

Due avversarie sono retrocesse dai preliminari di Champions: Cluj e Young Boys, entrambe reduci da 3 campionati vinti. Il Cluj si impose 2-1 a sorpresa all’Olimpico in Champions nel 2008 ma poi ha fatto solo un punto nei 3 successivi confronti diretti. L’anno scorso in EL ha battuto 2-1 la Lazio con un rigore di Deac (7 gol in 10 partite nel girone finale del campionato romeno) e un colpo di testa di Omrani, ex stellina delle giovanili del Marsiglia.

Nelle prime 5 partite di questo campionato la squadra di Petrescu (ex giocatore di Foggia e Genoa) ha subìto solo un gol. Nella scorsa stagione ne ha segnati addirittura 41 (in 46 partite), invece, il camerunense Nsame dello Young Boys, vincendo l’ultima classifica cannonieri del suo campionato a quota 32. Non ci sono precedenti con la Roma, per gli svizzeri, ma attenzione a quelli con le italiane, che in casa loro hanno sempre perso: 3-1 l’Udinese nel 2012, 2-0 il Napoli ancora in EL nel 2014, 2-1 la Juventus in Champions nel 2018.

Il Cska Sofia di campionati in Bulgaria ne ha vinti più di tutti, 31, ma l’ultimo risale al 2008. Contro la Roma i precedenti sono 4, in Champions nel 1983 e in EL nel 2009: non solo il Cska Sofia li ha persi tutti, ma non ha mai segnato un gol.