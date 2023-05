Europa League, Dybala tiene in ansia la Roma e Mourinho

Dopo la gara col Bologna, José Mourinho lo ha definito "il grande dubbio": passano per Paulo Dybala gran parte delle speranze della Roma di conquistare l’accesso alla finale di Europa League, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Per farlo, i giallorossi dovranno superare i tedeschi del Bayer giovedì sera a Leverkusen nella semifinale di ritorno (all’andata vittoria giallorossa реr 1-0). Ieri la «Joya» ha svolto a Trigoria un allenamento personalizzato insieme a Smalling: l’argentino è più avanti rispetto all’inglese nel percorso di recupero, ma evidentemente il tecnico portoghese non si fida del tutto e non vuole rischiare di perderlo definitivamente, a pochi giorni dalla fine della stagione. Una valutazione in tal senso sarà fatta in extremis, e già dopo l’allenamento di oggi si potrà capire qualcosa in più sull’utilizzo dell’ex juventino.