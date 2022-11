Europa League: c’è attesa per il sorteggio

Roma-Salisburgo è l’unico scontro inedito che potrebbe uscire oggi a Nyon nel sorteggio del playoff di Europa League, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Le altre 6 possibili avversarie i giallorossi le hanno affrontate tutte: il Barcellona 6 volte, col ricordo indelebile del 3-0 all’Olimpico nel 2018 per qualificarsi in rimonta alle semifinali di Champions League, lo Shakhtar Donetsk addirittura 8, l’Ajax e il Bayer Leverkusen 4, e con tutte queste squadre (Barça compreso) il bilancio è in equilibrio; mentre la Roma è in vantaggio con lo Sporting Lisbona, una vittoria e un pari, ed è sotto col Siviglia, per il 2- 0 subìto nel 2020 nell’unico scontro diretto. Andata il 16 febbraio fuori casa, ritorno il 23 in casa.