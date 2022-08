Esordio vincente 47 volte, ultimo ko sul campo nel 2011

Era il 12 settembre 1998, la Roma di Zeman all’Olimpico andò sotto nel primo tempo con la neopromossa Salernitana di Delio Rossi: destro volante di Song a un metro dalla riga, unico gol nelle 4 partite in A del recordman di presenze (137) del Camerun che da marzo 2022 è il ct della sua Nazionale. Con i campani in 10 per l’espulsione di Fusco, il 3-1 in rimonta venne deciso dalla doppietta di testa di Paulo Sergio inframmezzata dal destro da 22 metri di Totti imbeccato, di tacco, dalla meteora Frau.

Nei 90 campionati disputati in serie A, compreso il 1945-46 a doppio girone, la Roma ha ottenuto all’esordio47 vittorie, 27 pareggi e 16 sconfitte. La prima partita in assoluto andò male: ko per 3-1 ad Alessandria nel 1929, inutile il gol di Volk, contro la squadra di Ferrari. L’ultimo esordio: 3-1 alla Fiorentina il 22 agosto 2021 con le reti di due giocatori che non ci sono più, Mkhitaryan e Veretout (doppietta sinistro-destro del francese), con la curiosità di 2 gol giallorossi decisi dal Var, l’1-0 e il 2-1, dopo l’iniziale annullamento per presunto fuorigioco.