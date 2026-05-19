La qualificazione Champions ti cambia la vita. Il quarto posto stravolgerebbe, in positivo, il tipo di mercato che sarebbe in grado di fare la Roma. Ma un po’ impatterebbe anche su questo bilancio: arrivare quarti e non sesti farebbe guadagnare al club 2,5 milioni di euro in più. E almeno altri 5 sarebbero garantiti alle casse dai bonus degli sponsor. La cessione di duebig - scrive Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera' - resta la strada maestra, ma c’è anche un piano B con l’addio di un solo grande titolare e la somma di altri ricavi, comprese alcune cessioni non di primo piano. Un candidato, in questo senso, è Ziolkowski. Il mondo vero cambierebbe dopo. Perché la Roma avrebbe la forza anche economica di rimpiazzare gli eventuali partenti e di acquistare almeno due titolari di alto livello, l’esterno offensivo a sinistra e un giocatore tutta fascia preferibilmente mancino. Per gli introiti la stima è di circa 45 milioni di euro garantiti, per la sola partecipazione. Più i risultati, i piazzamenti, la quota botteghino stimabile solo per le quattro partite dei gironi in 15 milioni (almeno) circa. A chi il compito di giocare il mercato? Sono ore calde per la scelta del nuovo direttore sportivo: Tony D'Amico è la pista più calda, da non scartare neppure Fabio Paratici.