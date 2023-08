Ennesima frenata per Zapata: la Roma ha sempre meno tempo

Ora i giallorossi pensano ad un piano alternativo. Il sogno resta Lukaku, operazione complicatissima per non dire impossibile anche se nel mercato, soprattutto nelle ultime ore

Se non è uno stop definitivo, di sicuro è un pesante rallentamento. Ieri l’Atalanta ha fatto sapere alla Roma – e al calciatore – che Duvan Zapata non si muoverà verso Trigoria. Per questo i giallorossi pensano ad un piano alternativo, come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Il sogno resta Lukaku, operazione complicatissima per non dire impossibile anche se nel mercato, soprattutto nelle ultime ore, può succedere di tutto. La realtà porta ad obiettivi di un profilo più basso, sicuramente rispetto al belga ma anche rispetto a tutti i nomi – da Morata allo stesso Scamacca – trattati in queste settimane.

L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Luka Jovic, che è in uscita dalla Fiorentina. Un piano C o D, ma almeno un’operazione fattibile. Un altro giocatore accostato ai giallorossi è Moise Kean, che però la Juve cede solo a titolo definitivo e che piace al Fulham. Il suo passaggio in Inghilterra potrebbe liberare un posto in bianconero per Lukaku, che con la Juventus aveva raggiunto un accordo per uno stipendio da 11 milioni di euro. Altri nomi della lista: Carlos Vinicius del Fulham, Martial del Man United e Taremi del Porto.