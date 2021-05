E Mourinho già studia a casa sul computer le partite di Calafiori

Lo Special One al lavoro, prepara la prossima stagione sulla panchina della Roma

Fonseca lavora con la squadra in vista del derby (Smalling, Veretout e Spinazzola ancora a parte, oggi almeno l’inglese proverà a forzare), mentre Mourinho a casa lavora sulla Roma del futuro, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. È lo stesso Special One a mostrarlo sui social attraverso un video in cui lo si vede al computer mentre studia i giocatori giallorossi, in particolare Riccardo Calafiori. Intanto, almeno virtualmente, in 40mila hanno acquistato i biglietti per il derby (incasso devoluto a Roma Cares, esauriti la Curva, i Distinti Sud e la Tevere) con la speranza che la Roma riesca a fare bene nell’ultimo vero impegno della stagione, quello che sta più a cuore alla gente. "Speriamo di vincere", ha detto Pedro, che poi ha garantito di "stare bene alla Roma". Sarà Mourinho a decidere chi potrà essere utile o meno al suo progetto e anche per questo si divide tra tv e computer tutti i giorni. Si informa, valuta e si fa raccontare tutto quello che accade perché il valore umano andrà di pari passo con quello in campo. Ancora dieci giorni e poi Fonseca saluterà definitivamente e non ci sarà più tempo per gli imbarazzi.