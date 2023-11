El Shaarawy, rete con dedica al primo allenatore

In Nazionale non segnava da 3 anni, scrive Massimo Perrone. "Ritornare al gol all'Olimpico sotto la Sud è stata un'emozione unica". El Shaarawy in azzurro ne ha firmati 7 in 31 presenze; ma i minuti giocati sono appena 1402, quindi neanche 16 partite intere. Contro la Macedonia ha timbrato al 94' la sua seconda rete stagionale, con la prima (nella stessa porta) aveva deciso al go' l'1-0 al Monza. "Mi trovo bene con Spalletti, mi conosce dai tempi della Roma, e col suo modulo, perché gioco più vicino alla porta. Sono arretrato un po' negli ultimi anni", cosa che non gli ha impedito di realizzare 17 reti da quando c'è Mourinho: il Faraone è di gran lunga il marcatore più prolifico della rosa attuale, con i suoi 59 gol è al 17° posto all time. Mentre la Roma è quarta come "fornitrice" di reti azzurre: di più ne sono arrivate solo da juventini (287), interisti (228) e milanisti (126), mentre è la 117ª per i giallorossi quella di El Shaarawy. Che su Instagram ha scritto "questo gol è tutto tuo Donati": commovente dedica al suo primo allenatore alla Legino 1910 di Savona, Dionigi Donati, morto una settimana fa a 99 anni.