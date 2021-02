El Shaarawy: “La squadra in Champions, io all’Europeo”

Ha voluto con forza la Roma, Stephan El Shaarawy, che ha rescisso il contratto milionario con lo Shangai Shenhua per tornare a vestirsi di giallorosso, un anno e mezzo dopo l’addio, scrive . Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

“Sono felice di essere qui – le sue parole -. Mi sento come se non me ne fossi mai andato, qui ho costruito molto di più di un semplice percorso calcistico, ho rapporti anche fuori dal campo. Mi serve ancora tempo per essere al top, ma ho già stilato un programma con i preparatori“.

Gli obiettivi personali e di squadra sono chiarissimi: “Il nostro obiettivo è la Champions, il mio è un posto all’Europeo. La concorrenza non è un problema, se c’è qualità vuol dire che c’è più possibilità di vincere“.