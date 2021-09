El Shaarawy, due gol in 57′ dalla panchina

Il faraone giallorosso, dopo il gol vittoria con il Sassuolo, non è intenzionato a smettere di segnare

Due gol in appena 57 minuti, come quelli della stagione precedente, da febbraio a maggio, dopo il ritorno a Roma. El Shaarawy è il miglior marcatore della rosa attuale, dopo la partenza di Dzeko, come riporta Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Ha giocato 4 partite su 5, mai più di 20 minuti ed è l’unico giocatore venuto dalla panchina a finire sul tabellino dei marcatori, prima per chiudere il 3-0 col Trabzonspor al ritorno e poi col Sassuolo. Due reti da riserva sulle 14 giallorosse. “Avete visto chi ha messo Inzaghi con i 5 cambi?” ha detto Mourinho domenica sera; l’Inter di gol dalla panchina ne ha avuti 3 su 9, in queste prime 3 giornate. Ma se Correa è costato 30 milioni per fare (per ora) la riserva, la Roma ne ha spesi quasi il doppio per la coppia Abraham-Shomurodov, uno dei quali – finora l’uzbeko – va in panchina. El Shaarawy è tornato gratis: un affare, per un bomber da top 20.