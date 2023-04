El Shaarawy, 54° gol. Ora è a -1 da Rizzitelli

Quello segnato contro la Sampdoria è il 54° gol di Stephan El Shaarawy segnato con la maglia della Roma, come riporta Il Corriere della Sera. Il Faraone è nella top 20 dei cannonieri del club ed è a una lunghezza da Ruggero Rizzitelli, uno dei bomber più amati dalla tifoseria. El Shaarawy, che ha dedicato ieri il gol proprio ai tifosi giallorossi, ha il contratto in scadenza a giugno ma con il club sta cercando di trovare una soluzione per continuare la sua avventura in giallorosso.