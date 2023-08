El Sha leader, Belotti a secco da 15 mesi in A

Mancano 5 giorni al via della stagione: ecco piccoli e grandi numeri romanisti. Come riportato dal Il Corriere della Sera, uno il ko di Mourinho alla prima giornata, considerando le squadre prese in carico sin dall'inizio del campionato: Tottenham-Everton 0-1 nel 2020. Il resto del suo strepitoso bilancio: 13 vittorie (2 su 2 con la Roma) e 7 pareggi. Quindici i mesi da cui Belotti non segna in A. Suo il record negativo giallorosso di partite a secco per un attaccante (31). Sedici i trofei vinti dalla Roma, tornata alla pari della Lazio con la Conference 2021-22. Diciotto le reti di Dybala nella prima stagione giallorossa: è già nella top 100, ripetendosi raggiungerebbe quota 36 dove Abraham (per ora) e Lojacono sono al 32° posto. Cinquanta i gol nel campionato 2022-23 della Roma, appena il 9° attacco. Un rendimento da migliorare: non era stato così basso in un torneo a 20 squadre addirittura dalle 48 reti del 1950-51.