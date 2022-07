Ecco Svilar: “Un sogno essere allenato dallo Special”

Dopo Nemanja Matic ora è ufficiale anche l’arrivo in giallorosso di Mile Svilar : il portiere classe 1999 è sbarcato ieri mattina all’aeroporto di Fiumicino e ha raggiunto direttamente Trigoria, dove ha firmato il contratto che è stato depositato in Lega, scrive sul Corriere della Sera Gianluca Piacentini.

Il serbo, arrivato a parametro zero, indosserà la maglia numero 99: ha già sostenuto le visite mediche qualche giorno fa a Parigi e sarà presentato questa mattina alla stampa. Queste le sue prime parole da calciatore giallorosso: "Quando ho saputo dell’interesse della Roma - ha detto al sito del club - mi sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è incredibile e sono pronto a fare tutto quello che posso per aiutare la squadra". "Mile è un giovane di grande prospettiva, con enormi potenzialità e una forte etica del lavoro - le parole di Tiago Pinto -. Con il suo acquisto puntiamo non solo a migliorare nel presente ma anche a costruire le basi migliori per il futuro".