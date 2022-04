Domani alle 16 la Roma di Alberto De Rossi ospita il Napoli

Dopo la sfida dei grandi, quella della Primavera: domani alle 16 la Roma di Alberto De Rossi ospita il Napoli, come riporta il Corriere della Sera. I giallorossi sono già sicuri di partecipare ai playoff scudetto e sono primi in classifica con 7 punti di vantaggio sul Cagliari. L'obiettivo è quello di inanellare la quarta vittoria consecutiva in campionato.