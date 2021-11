E in Conference League può esserci la sfida Conte-Mourinho

I due non si sono mai amati e in passato non si sono risparmiati delle frecciate, l’ultima del portoghese nel giorno della sua presentazione alla Roma

Redazione

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. Cosa c’entra con la Roma l’approdo dell’ex tecnico interista sulla panchina degli Spurs? Semplice. In attesa della “retrocessione” delle squadre provenienti dall’Europa League, giallorossi e inglesi hanno il coefficiente Uefa più alto in Conference League. Come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, la Roma e il Tottenham si trovano al 12.mo e al 13.mo posto del ranking, con 81,000 punti, e quindi sono considerate le due naturali favorite per la vittoria finale. Di sicuro a Trigoria avrebbero preferito che sulla panchina del Tottenham si fosse seduto un tecnico con minore qualità, ma per uno spettatore neutrale la possibile sfida tra Mourinho e Conte aggiunge ulteriore interesse a questo confronto a distanza.

I due non si sono mai amati e in passato non si sono risparmiati delle frecciate, l’ultima del portoghese nel giorno della sua presentazione alla Roma: "All’Inter non puoi paragonare Mourinho e Helenio Herrera ad altri allenatori". Roma-Tottenham è già iniziata.