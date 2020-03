La Roma è stata tra le prime a dare l’allarme e si è battuta con forza affinché il calcio si fermasse, pensando alla salute di tutti. Non stupisce, così, che il club abbia rimandato a data da destinarsi la ripresa degli allenamenti, inizialmente prevista per mercoledì a Trigoria. Come ricorda ‘Il Corriere della Sera’, i calciatori seguiranno a casa programmi personalizzati di allenamento e alimentazione; per gli infortunati, invece, sedute di fisioterapia video-assistite.