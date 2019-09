E Fonseca è già promosso in italiano

L’italiano torna ad essere la lingua più parlata dentro lo spogliatoio della Roma. Non solo perché ci sono in rosa dieci calciatori nati nel nostro paese, ma soprattutto perché anche gli stranieri si stanno sforzando di parlarlo. Di sicuro lo sta facendo Paulo Fonseca, che già in un paio di occasioni ha dimostrato una buona padronanza della lingua e che ha cominciato a studiare non appena ha raggiunto l’accordo con la Roma, riporta il “Corriere della Sera”. Stesso discorso per Pau Lopez. Recentemente si è esibito in un italiano accettabile anche Justin Kluivert.