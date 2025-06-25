Federico Chiesa e la Roma, un amore mai nato che oggi potrebbe rifiorire. Un anno fa le parti si erano avvicinate, si erano parlate, ma tutto si fermò lì: l'esterno preferì l'Inghilterra, attirato dalla Premier e da una nuova sfida, mentre la Roma virava su Soulé. Ora, dodici mesi e una stagione opaca dopo, il quadro è cambiato. Al Liverpool - scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera - Chiesa non ha trovato la continuità sperata, né lo spazio per rilanciarsi. Il club è pronto a lasciarlo partire, e il ritorno in Italia prende corpo. Il suo arrivo comporterebbe però scelte forti. La Roma, per ragioni numeriche ed economiche, dovrà liberare spazio. Due tra Pellegrini, El Shaarawy e Baldanzi potrebbero partire. Il capitano ha mercato in Arabia, il Faraone riceve offerte da Mls e Turchia, Baldanzi è richiesto in Serie A. Nel frattempo il mercato giallorosso si muove anche su altri fronti. Tammy Abraham è finito nel mirino del Besiktas. I turchi, alle prese con lo stallo per Firmino e con Immobile ormai lontano. Roma è disposta ad ascoltare offerte: l'uscita dell'ex Chelsea garantirebbe un risparmio da circa 8 milioni annui, cifra che farebbe comodo in sede di bilancio.