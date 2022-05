E adesso il nuovo stadio

Sarà un impianto moderno per una passione antica. Ma pima, però, arriverà il delisting

In due anni Dan Friedkin è arrivato dove James Pallotta non è riuscito in quasi dieci: portare a Roma un trofeo che mancava dal 2008. In cinque anni vuole fare il bis con lo stadio di proprietà, l’altro grande fallimento del bostoniano. È un passo necessario per dare al club una maggiore stabilità, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.