Dzeko vero 9 e mezzo decisivo per Fonseca: “Per quelli come lui il tempo non esiste”

La storia che era a un passo dall’Inter ha stufato pure lui. Edin Dzeko, dopo il gol contro la Sampdoria, si è tolto dal mercato: “No, io non mi muovo. Resto alla Roma”. Mentre nessuno ha mai messo in dubbio il suo collega Lukaku, la storia di Dzeko in giallorosso ha vissuto i suoi alti e bassi. Questione anche di ruolo, spiega Luca Valdiserri sul Corriere della Sera: il bosniaco è un 9 e mezzo che ama svariare e aprire gli spazi per i compagni. Non è un caso che Antonio Conte li avrebbe voluti insieme in nerazzurro.

Lukaku ha segnato di più, 12 gol contro 7 e ha 7 anni in meno. Per Fonseca, però, questo non conta: “Per i calciatori come Dzeko la carta d’identità non esiste”. Dzeko, insomma, per lui è insostituibile proprio come Romelu lo è per Conte. Oggi c’è l’Inter e venerdì il derby contro la Lazio. Se togliamo i 6 minuti finali di Crotone, Dzeko ha segnato in quattro delle ultime cinque giornate di campionato. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022, ma il club sta pensando anche a un prolungamento fino al 2023. Assieme a Cristiano Ronaldo è l’unico calciatore ad aver segnato almeno 50 reti in almeno tre dei cinque principali campionati europei. Fatti, non parole.