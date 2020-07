Dzeko raggiunge Volk: “Potevamo finire quarti”

Obiettivo centrato. Con la vittoria 3-2 a Torino la Roma conquista con un turno di anticipo il quinto posto in classifica, che le dà la certezza di partecipare alla prossima Europa League senza passare per i preliminari, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Sulla vittoria romanista ci sono le firme pesanti di Dzeko, Smalling e Diawara, diciottesimo marcatore giallorosso in stagione.

A secco contro l’Inter e la Fiorentina, Edin Dzeko (“Potevamo arrivare quarti” ha detto ma fine gara) è stato il protagonista indiscusso, segnando il gol del momentaneo 1-1 pochi secondi dopo il vantaggio di Berenguer, e conquistandosi il calcio di rigore poi trasformato da Diawara. Con quello di ieri sera sono 106 i gol in giallorosso del centravanti bosniaco, che ha raggiunto Volk al quarto posto nella classifica all time della Roma mentre in stagione è salito a quota 19, di cui 16 in campionato. Non solo gol e assist, però, perché Dzeko ha giocato anche per i compagni, fornendo sponde per i compagni di reparto e lavorando molto in fase difensiva. Ha messo la sua firma sul match anche Chris Smalling, autore del gol del 2-1, il terzo in campionato dopo quelli contro Udinese e Brescia.

Il difensore inglese è stato tra i migliori, ribadendo ancora una volta, nel caso ce ne fosse bisogno, la sua importanza in vista dell’Europa League. La trattativa con il Manchester United non decolla, e con il passare dei giorni le possibilità per Fonseca di averlo a disposizione per la gara contro il Siviglia diminuiscono.