Dzeko-Mayoral: alla Roma di Mourinho serve il salto di qualità

Difficile rispondere ora alla domanda se i due giocatori sono abbastanza per reggere l’urto con gli altri attaccanti più importanti del campionato

In Francia lo chiamano “axe”. È la linea immaginaria che unisce portiere, difensore centrale, regista e centravanti. L’ossatura della squadra. Mourinho pensa di aver risolto il problema n. 1 con Rui Patricio, spera di trovare un leader difensivo tra Smalling, Mancini e Ibanez e spinge con forza per l’arrivo di Xhaka. Ma nel ruolo di centravanti? Questa è la domanda che si fa Luca Valdiserri del Corriere della Sera. Dzeko nell'ultima stagione ha lasciato a desiderare: 27 presenze e solo 7 gol in campionato, mentre in Europa League su 10 partite ne ha siglati 6. Meglio Mayoral: 31 presenze e 10 gol in Serie A e 13 partite e 7 reti in coppa. Spetterà a Mourinho la gestione di questa coppia di attaccanti che, con Fonseca, non hanno quasi mai giocato insieme. Nella prima amichevole (contro i dilettanti del Montecatini) Mayoral ha segnato una tripletta mentre Dzeko è rimasto ai box per un affaticamento muscolare. Difficile rispondere ora alla domanda se Dzeko e Mayoral sono abbastanza per reggere l’urto con gli altri attaccanti più importanti del campionato. Nella Roma ci sono altri giocatori, come soprattutto Mkhitaryan ma anche Zaniolo ed El Shaarawy, che possono portare un buon numero di gol. La porta di entrata, ma solo a certe condizioni, resta comunque aperta.