Dzeko manda segnali. La Juve si allontana

Il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere ancora a tinte giallorosse, come riporta il Corriere della Sera. Il giocatore infatti, che sembrava essere molto vicino alla partenza per Torino sponda Juventus, ha postato nella giornata di ieri una fotografia sul proprio profilo Instagram in cui viene ritratto con una maglia metà della Roma e metà della Bosnia.

Anche il Ceo giallorosso Fienga ieri ha riavvicinato il centravanti a Trigoria: «Edin è il capitano della Roma e continuerà a esserlo finché lo vorrà». Dzeko intanto aspetta, come tutta la Roma, sicuro del fatto che non vuole ritrovarsi a fare il secondo di Suarez a Torino e, soprattutto, desideroso di conoscere il proprio futuro prima dell’inizio del campionato.