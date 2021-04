Dzeko: “Lo United? Voglio vincere la Coppa”

Il bosniaco: "Domani non sarà facile. Ne siamo consapevoli, ma non dobbiamo avere paura perché tutto è possibile"

“Quando giochi una semifinale, sollevare la coppa è certamente l’obiettivo. Forse, all’inizio dell’Europa League non pensi così a lungo termine, ma quando sei così vicino, vuoi vincere". Parole da capitano, anche se non lo è più, quelle rilasciate da Edin Dzeko al sito della Uefa, a poche ore dalla partenza per Manchester, dove domani sera (ore 21, arbitra lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande) i giallorossi affronteranno lo United nella semifinale di andata di Europa League, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Edin e la Roma non vogliono farsi trovare impreparati. “Non capita tutti i giorni – ha proseguito il bosniaco – di giocare delle semifinali. Davanti a noi abbiamo uno degli avversari più forti degli ultimi 20 anni del calcio europeo. E non sarà facile. Ne siamo consapevoli, ma non dobbiamo avere paura perché tutto è possibile“.