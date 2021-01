Dzeko è affaticato, un’occasione per Mayoral

Come dice Fonseca, la partita più importante è la prossima, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Per la Roma, quindi, quella a Crotone, oggi alle 15. Però basta guardare il calendario per vedere che domenica prossima c’è Roma-Inter e venerdì 15 il derby contro la Lazio. Per questo motivo, oggi allo stadio Ezio Scida, contro una squadra che gioca un buon calcio ma è ultima in classifica, Edin Dzeko dovrebbe riposare.

Il bosniaco è affaticato e, con le partite a così breve distanza, rischia un infortunio. Borja Mayoral, così, sarà quasi sicuramente uno dei tre cambi che Fonseca ha annunciato alla vigilia della trasferta. Uno in difesa (Kumbulla), uno a centrocampo (Cristante) e uno in attacco (Mayoral). Un’occasione per lo spagnolo che può arrivare, questa volta, dal primo minuto. Fonseca non è partito con la squadra per precauzione.