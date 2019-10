Dzeko approva: “Fonseca per me è perfetto”

Non è un mistero che Paulo Fonseca abbia avuto un ruolo determinante, la scorsa estate, nella decisione di Edin Dzeko di rimanere alla Roma. “Per me è perfetto. Non è solo un allenatore capace – dice il bosniaco al sito della società – ma è anche una persona onesta e aperta, caratteristiche difficili da trovare”. L’Inter è ormai solo un ricordo: “Ho firmato per tre anni, la Roma sarà la squadra con cui avrò segnato più gol, collezionato più presenze e, spero, con cui avrò vinto di più”. Lo scrive Il Corriere della Sera.