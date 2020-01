Dzeko a caccia del centesimo gol, con la Lazio è a secco da quattro anni

Edin Dzeko, dopo il match saltato ieri sera – contro la Juventus – per la squalifica, rientrerà in campo nel derby contro la Lazio: squadra a cui non segna da quattro anni. Come riporta Il Corriere della Sera, Il bomber bosniaco ha giocato 204 partite, e come Pruzzo, potrebbe arrivare al centesimo gol, con la maglia giallorossa, proprio alla presenza numero 206. Potrebbe metterci addirittura meno di un certo Montella, che arrivo in tripla cifra alla 236′ partita. L’ex City, in questo momento, è settimo nella classifica marcatori della Roma, e ben presto potrebbe agganciare la quarta posizione superando: Montella (102 gol), Manfredi (104gol) e Volk (106 gol).