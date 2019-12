Dzeko 200, oggi c’è aria di festa

La Spal fu la prima squadra affrontata dalla Roma all’Olimpico, che allora si chiamava Stadio dei Centomila. Il 31 maggio 1953, due settimane dopo l’inaugurazione con un’Italia-Ungheria 0-3. La neopromossa Roma, tornata in A dopo l’unica stagione in B della sua storia, finì sesta. La Spal oggi è ultima in classifica con 10 sconfitte in 15 partite, ma nella scorsa stagione è stata l’unica squadra a battere la Roma due volte su due, sempre con la firma di Petagna, riporta Il Corriere della Sera. La Roma oggi si affiderà a Dzeko, che oggi vestirà la maglia giallorossa per la 200esima volta e che si avvicina a un’altra cifra tonda: con la rete al Wolfsberger è arrivato a quota 96 da quand’è in Italia, a -6 dal 6° posto di Montella nella classifica all time. In serie A, Dzeko ne ha firmati 68: gliene mancano 3 per raggiungere Da Costa all’8° posto di quest’altra graduatoria romanista.