Dybala unica certezza fra i mille dubbi di Mourinho

Tante domande, una sola risposta. La Roma, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera, è ancora in cerca della sua vera identità: è in zona Champions ma lontanissima dal Napoli. Ha l'Olimpico sempre pieno — e tanti tifosi al seguito stasera a San Siro — però la qualità del gioco lascia a desiderare.Mourinho è sempre l’imperatore della città eppure continuano le voci su un suo possibile addio, a fine stagione, un anno prima della scadenza del contratto. Abraham ha perso la via del gol e mercoledì sera è finito io panchina contro il Bologna: é stato decisivo, ma in difesa, salvando sulla riga l'r-1 che sembrava ormai fatto nei minuti di recupero. Si parla più del contratto di Zaniolo (deadline giugno 2024) che dei suoi gol: uno in campionato e uno in Europa League. Smalling, l'unico difensore affidabile e dall'alto rendimento, è in scadenza con opzione di rinnovo che può esercitare soltanto lui e non il club. Questi i dubbi. La certezza, invece, è Paulo Dybala. L'argentino è stato sempre decisivo, almeno quando è stato a disposizione: 5 gol e 2 assist. In 22 incroci con il Milan ha segnato 8 reti e servito 5 assist.