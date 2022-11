Dybala spacca la tifoseria tra paura e speranza

In molti si chiedono il vero motivo per il quale Scaloni non lo ha finora mai impiegato

Se invece la scelta del costante parcheggio in panchina non fosse tecnica, ma legata a una condizione fisico/atletica precaria, beh allora sarebbe un bel guaio. Per la Roma, in questo caso, più che per l’Argentina. Qui si sta parlando di Paulo Dybala, mai schierato dal c.t. Scaloni nella Seleccion in Qatar. Mai mandato in campo sia con l’Argentina in difficoltà sia quando aveva il cuore più leggero.